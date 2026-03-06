DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.473 +2,1%Euro1,1563 +0,2%Öl108,4 +16,1%Gold5.125 +0,4%
Erwartungen im Überblick

Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

09.03.26 07:25 Uhr
NYSE-Titel NIO-Aktie vor Quartalszahlen im Blick: Das erwarten Experten von dem Tesla-Konkurrenten | finanzen.net

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende NIO-Bilanz.

Aktien
NIO
4,14 EUR 0,01 EUR 0,12%
NIO wird am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,036 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 33,40 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 2,74 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -6,729 CNY, gegenüber -1,530 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 87,43 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,13 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

