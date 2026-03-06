Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende NIO-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
NIO wird am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,036 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 33,40 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 2,74 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Prognosen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -6,729 CNY, gegenüber -1,530 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 87,43 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,13 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere NIO News
Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com