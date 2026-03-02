DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 +7,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin59.282 +6,1%Euro1,1697 +0,1%Öl77,74 +7,2%Gold5.338 +0,3%
Erwartungen im Überblick

Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor

02.03.26 23:46 Uhr
Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Schaeffler-Bilanz.

Schaeffler AG
10,00 EUR -0,29 EUR -2,82%
Schaeffler äußert sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,053 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,240 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Schaeffler in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,80 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 5,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,338 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,860 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 23,57 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 18,19 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
02.03.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Schaeffler SellUBS AG
30.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
30.01.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
30.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.03.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
30.01.2026Schaeffler BuyCitigroup Corp.
29.01.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
30.01.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
30.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
07.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Schaeffler SellUBS AG
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG

