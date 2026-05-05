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Erwartungen im Überblick

Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

06.05.26 08:17 Uhr
Shell-Aktie vor Quartalszahlen unter Beobachtung: Kann der Öl- und Gaskonzern diese Erwartungen schlagen? | finanzen.net

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Shell-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
38,31 EUR -0,30 EUR -0,76%
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Shell (ex Royal Dutch Shell) lässt sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 GBP erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 81,40 Milliarden USD, was einem Umsatz von 54,98 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,30 GBP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 331,22 Milliarden USD, gegenüber 195,26 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

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29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
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