Erwartungen im Überblick

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Shell-Bilanz.

Shell (ex Royal Dutch Shell) lässt sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

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16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 GBP erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 81,40 Milliarden USD, was einem Umsatz von 54,98 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,30 GBP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 331,22 Milliarden USD, gegenüber 195,26 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net