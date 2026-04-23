DAX24.065 -0,3%Est505.855 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 -4,0%Nas24.769 -0,3%Bitcoin65.331 -2,8%Euro1,1735 +0,2%Öl108,9 +2,9%Gold4.678 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Intel 855681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt-- Wall Street in Rot -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon, AMD & Co. im Fokus
Top News
Ströer: Investoren richten ihre Blicke auf das Potenzial der gezielten Ausspielung von Werbung! Ströer: Investoren richten ihre Blicke auf das Potenzial der gezielten Ausspielung von Werbung!
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Erwartungen im Überblick

Ausblick: United Parcel Service präsentiert Quartalsergebnisse

27.04.26 17:27 Uhr
Ausblick: United Parcel Service präsentiert Quartalsergebnisse | finanzen.net

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die United Parcel Service-Bilanz voraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
91,98 EUR 0,60 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

United Parcel Service wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,02 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 27,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,40 USD je Aktie erzielt worden waren.

18 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 20,98 Milliarden USD - das würde einem Abschlag von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,03 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,56 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 89,62 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 88,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
08.04.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
18.03.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
20.02.2026United Parcel Service OutperformBernstein Research
28.01.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.04.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026United Parcel Service OutperformBernstein Research
28.01.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen