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Erwartungen übertroffen

Airbus-Aktie dennoch leicht im Minus: Umsatz steigt überraschend kräftig

Airbus-Aktie dennoch leicht im Minus: Umsatz steigt überraschend kräftig

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im zweiten Quartal dank mehr ausgelieferter Jets überraschend kräftig zugelegt.

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Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) legte um mehr als die Hälfte auf gut 2,4 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdiente Airbus mit knapp 1,7 Milliarden Euro sogar über doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Die Geschäftszahlen übertrafen durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

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Vorstandschef Guillaume Faury sieht den Konzern daher auf gutem Weg, in diesem Jahr Rekordzahlen zu erreichen. So will der Hersteller rund 870 neue Verkehrsflugzeuge an seine Kunden übergeben und damit seinen Spitzenwert aus dem Jahr 2019 übertreffen. Damals, im letzten Jahr vor der Corona-Krise, hatte Airbus 863 Maschinen ausgeliefert.

Der bereinigte operative Gewinn soll 2026 wie geplant rund 7,5 Milliarden Euro erreichen. Analysten gingen zuletzt sogar von noch etwas mehr aus. In den kommenden Jahren will Airbus das Ergebnis noch kräftiger nach oben treiben: Bis zum Jahr 2029 soll der bereinigte operative Gewinn auf 12 bis 13 Milliarden Euro klettern.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,24 Prozent schwächer bei 212,00 Euro.

/stw/jha/he

TOULOUSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Airbus, Naiyyer / Shutterstock.com

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27.07.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
22.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 Airbus SE Kaufen Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
22.07.26 Airbus SE Buy UBS AG