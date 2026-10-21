IBM-Aktie steigt nach Quartalszahlen: Gewinn und Umsatz über Erwartungen
IBM hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Anleger reagieren direkt auf das Zahlenwerk.
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IBM hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht.
IBM übertrifft Gewinnerwartungen im dritten Quartal
Beim Gewinn je Aktie hatten Analysten im Schnitt mit 2,85 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal hatte IBM noch ein EPS von 2,65 US-Dollar erzielt. Tatsächlich lag der Gewinn je Aktie bei 2,95 US-Dollar. Damit verdiente IBM mehr als am Markt erwartet worden war.
IBM-Umsatz liegt über den Analystenschätzungen
Auch beim Umsatz war man im Vorfeld von einem Anstieg ausgegangen: Analysten erwarteten durchschnittlich 16,84 Milliarden US-Dollar, nach 16,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Tatsächlich erwirtschaftete IBM 17,10 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen.
IBM-Aktie steigt nach Quartalszahlen
An der Börse reagiert die IBM-Aktie an der NYSE auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Plus von 5,19 Prozent auf 264,50 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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