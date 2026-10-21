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Erwartungen übertroffen

IBM-Aktie steigt nach Quartalszahlen: Gewinn und Umsatz über Erwartungen

IBM-Aktie steigt nach Quartalszahlen: Gewinn und Umsatz über Erwartungen

IBM hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Anleger reagieren direkt auf das Zahlenwerk.

Werte in diesem Artikel
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IBM Corp. (International Business Machines)
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IBM hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht.

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IBM übertrifft Gewinnerwartungen im dritten Quartal

Beim Gewinn je Aktie hatten Analysten im Schnitt mit 2,85 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal hatte IBM noch ein EPS von 2,65 US-Dollar erzielt. Tatsächlich lag der Gewinn je Aktie bei 2,95 US-Dollar. Damit verdiente IBM mehr als am Markt erwartet worden war.

IBM-Umsatz liegt über den Analystenschätzungen

Auch beim Umsatz war man im Vorfeld von einem Anstieg ausgegangen: Analysten erwarteten durchschnittlich 16,84 Milliarden US-Dollar, nach 16,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Tatsächlich erwirtschaftete IBM 17,10 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen.

IBM-Aktie steigt nach Quartalszahlen

An der Börse reagiert die IBM-Aktie an der NYSE auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Plus von 5,19 Prozent auf 264,50 US-Dollar.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.07.26 IBM Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.

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