IBM liefert ab: Softwaregeschäft wächst kräftig, Cashflow-Prognose steigt - Aktie dennoch unter Druck
IBM hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Anleger reagieren direkt auf das Zahlenwerk.
Werte in diesem Artikel
IBM hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und bereinigten Gewinn gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Vor allem das Softwaregeschäft und die Infrastruktursparte trugen zum Wachstum bei. Für das Gesamtjahr hält der US-Technologiekonzern an seiner Umsatzprognose fest, hebt aber die Erwartungen für den freien Zahlungsmittelfluss an.
IBM übertrifft Gewinnerwartungen im dritten Quartal
Beim bereinigten Gewinn je Aktie hatten Analysten im Schnitt mit 2,85 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal hatte IBM noch ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,65 US-Dollar erzielt. Tatsächlich lag der bereinigte Gewinn je Aktie im dritten Quartal 2026 bei 2,95 US-Dollar. Damit übertraf IBM die Markterwartungen. Nach US-Rechnungslegungsstandards (GAAP) betrug der Gewinn je Aktie 2,30 US-Dollar nach 1,84 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit rund 1,7 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Die Bruttomarge nach GAAP lag bei 56,8 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte operative Vorsteuer-Marge verbesserte sich dagegen um 0,7 Prozentpunkte auf 19,3 Prozent.
IBM-Umsatz liegt über den Analystenschätzungen
Auch beim Umsatz übertraf IBM die Erwartungen. Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich mit 16,84 Milliarden US-Dollar gerechnet, nach 16,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Tatsächlich erwirtschaftete der Konzern 17,10 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum beziehungsweise sechs Prozent bei konstanten Wechselkursen.
Das Softwaregeschäft entwickelte sich besonders dynamisch: Die Erlöse stiegen um acht Prozent auf 7,80 Milliarden US-Dollar. Die Infrastruktursparte legte um vier Prozent auf 3,71 Milliarden US-Dollar zu. Im Beratungsgeschäft blieb der Umsatz mit 5,34 Milliarden US-Dollar nahezu unverändert.
IBM hebt Prognose für freien Zahlungsmittelfluss an
Für das Gesamtjahr 2026 rechnet IBM weiterhin mit einem Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent bei konstanten Wechselkursen. Die Prognose für den freien Zahlungsmittelfluss wurde dagegen angehoben: Dieser soll nun im Jahresvergleich um mehr als eine Milliarde US-Dollar steigen. Zuvor hatte das Management einen Zuwachs von rund einer Milliarde US-Dollar in Aussicht gestellt.
Auch beim Softwaregeschäft zeigt sich IBM zuversichtlicher. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr nun ein Umsatzwachstum von etwa sieben bis acht Prozent. Zuvor hatte die Prognosespanne bei sechs bis acht Prozent gelegen.
IBM-Aktie fällt nach Quartalszahlen
An der Börse reagiert die IBM-Aktie an der NYSE auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Abschlag von 4,63 Prozent auf 239,81 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Tomasz Bidermann / Shutterstock.com