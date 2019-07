JPMorgan-Aktie dennoch vorbörslich schwach: Gewinn deutlich gesteigert

Die nach Bilanzsumme größte Bank der USA profitierte unter anderem von höheren Erträgen und niedrigeren Steuern.

JPMorgan verdiente im Zeitraum von April bis Juni unter dem Strich 9,65 Milliarden US-Dollar, 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,82 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 2,50 Dollar gerechnet. Die Einnahmen stiegen wie erwartet um 4 Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar.

Die JPMorgan-Aktie büßt im US-Handel vorbörslich derzeit 1,18 Prozent ein auf 112,56 US-Dollar.

Die Citigroup hatte die Berichtssaison der US-Banken am Montag mit besser als erwarteten Zahlen eröffnet. Im Laufe des Dienstag werden die Quartalsergebnisse von Goldman Sachs und Wells Fargo erwartet. Am Mittwoch werden Bank of America und am Donnerstag Morgan Stanley ihre Bücher öffnen.

