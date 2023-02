NORMA Group-Aktie nachbörslich höher: NORMA Group mit unerwartet starkem Schlussquartal - Wohl diverse Übernahmeangebote abgelehnt

Der Umsatz stieg im Gesamtjahr laut vorläufigen Zahlen um knapp 14 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Maintal mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit 99 Millionen Euro 13 Prozent unter dem Vorjahreswert, die entsprechende Marge sank um 2,4 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent. Das war allerdings mehr operativer Gewinn, als Analysten zuvor erwartet hatten. "Im zurückliegenden Geschäftsjahr sahen wir uns teils heftigem Gegenwind ausgesetzt: drastische Materialpreis-Anstiege, Unsicherheiten bei der Energieversorgung in Europa, die lange andauernden harten Coronamaßnahmen in China sowie Produktionsrückstände an einigen Standorten", sagte Vorstandschef Miguel Angel Lopez Borrego. NORMA legt die detaillierten Zahlen mit dem Nettoergebnis sowie den Ausblick 2023 am 28. März vor.

NORMA lehnte wohl diverse Übernahmeangebote ab

Der Verbindungstechnik-Spezialist NORMA Group ist Kreisen zufolge ins Visier von Übernahmeinteressenten geraten. Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten etliche Angebote ausgeschlagen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend (MEZ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zu den Interessenten hätten unter anderem Carlyle (The Carlyle Group LP), PAI Partners und Triton gehört.

NORMA habe mit Beratern bis zum Jahresende 2022 einen möglichen Verkauf geprüft, hieß es in den Kreisen weiter. Dabei sei Carlyle trotz zahlreicher Versuche mit einem spürbaren Aufschlag abgeblitzt. Es sei unklar, ob die Verkaufsgespräche wieder aufgenommen würden. Vertreter aller genannte Firmen wollten der Agentur zufolge keinen Kommentar abgeben.

Der Aktienkurs von NORMA ist im laufenden Jahr um 18 Prozent nach oben geklettert, nachdem er 2022 um etwa die Hälfte geschrumpft war. An der Börse wird das Unternehmen derzeit mit knapp 660 Millionen Euro bewertet.

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate gingen NORMA-Aktien am Montag bei 20,90 Euro aus dem Handel, nachdem sie zuvor bis auf 21,90 Euro nach oben gesprungen war. Der Schlusskurs im XETRA-Hauptgeschäft hatte noch bei 20,00 Euro gelegen.

MAINTAL / NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Norma Group