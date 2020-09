Slack kann mit Zahlen positiv überraschen: Slack-Aktie bricht dennoch vorbörslich ein

Aktien in diesem Artikel Slack 20,90 EUR

Der Bürokommunikationsdienst Slack hat trotz kräftigen Wachstums in der Corona-Krise die Anleger enttäuscht. Nicht zuletzt dank des Trends zur Heimarbeit in der Pandemie legten die Erlöse im zweiten Quartal im Jahresvergleich um überraschend starke 49 Prozent auf 215,9 Millionen US-Dollar (183,4 Mio Euro) zu, wie Slack am Dienstag nach Börsenschluss in San Francisco mitteilte.

Auch der Nettoverlust fiel mit knapp 75 Millionen Dollar wesentlich geringer aus als erwartet. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Slack noch ein Minus von 359,6 Millionen Dollar gemacht.

Slack-Chef Stewart Butterfield betonte indes, dass das Wachstum bei bezahlten Mitgliedschaften - der seiner Ansicht nach wichtigste Faktor für langfristigen Geschäftserfolg - sich beschleunigt habe. Die Anzahl der zahlenden Kunden sei gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent auf über 130 000 gestiegen. Inmitten eines großen Abverkaufs von Tech-Aktien konnte Börsianer dies aber auch nicht überzeugen.

Die an der NYSE notierte Slack-Aktie zeigt sich vorbörslich 16,41 Prozent schwächer bei 24,51 US-Dollar.

