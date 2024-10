Erwartungen verfehlt

Air Liquide hat im dritten Quartal wegen gesunkener Energiepreise und negativer Währungseffekte weniger umgesetzt als im Vorjahr und die Erwartungen der Analysten verfehlt.

Der französische Industriegasekonzern meldete am Mittwoch Einnahmen in Höhe von 6,76 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten nach einem Konsens von Visible Alpha mit 6,79 Milliarden Euro gerechnet.

Im Kerngeschäft Gas und Dienstleistungen gab der Umsatz um 0,6 Prozent auf 6,45 Milliarden Euro nach.

Air Liquide sieht in seinem Geschäft weiterhin eine starke Dynamik und verwies auf einen Projektbestand von 4,2 Milliarden Euro. Der Umsatzrückgang zuletzt spiegele hauptsächlich den Rückgang der Energiepreise wider, die vertraglich an die Kunden weitergegeben werden, hieß es.

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet Air Liquide weiterhin eine Steigerung der operativen Marge und ein Wachstum des wiederkehrenden Nettogewinns zu konstanten Wechselkursen.

Von Helena Smolak

PARIS (Dow Jones)