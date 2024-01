PUMA-Aktie bricht ein: Peso-Abwertung in Argentinien belastet PUMA - 2024 Wachstum erwartet - auch adidas-Aktie belastet

Erwartungen verfehlt

PUMA hat nach einer Abwertung des Argentinischen Peso von 54 Prozent im Dezember die Markterwartungen im Schlussquartal verfehlt.

Die Rechnungslegung für Hochinflationsländer führte zu einem währungsbereinigten Umsatzrückgang um 4,0 Prozent, wie der Sportartikelhersteller in Herzogenaurach mitteilte. Nominell sanken die Einnahmen im vierten Quartal sogar um 9,8 Prozent auf 1,982 Milliarden Euro. Operativ verdiente PUMA zwar mehr - das EBIT kletterte von 41 auf 94 Millionen Euro - allerdings drückte die Peso-Abwertung das Finanzergebnis, so dass das Konzernergebnis in der Periode September bis Dezember auf 0,8 Millionen Euro sank - nach 1,4 Millionen im Vorjahr.

Sowohl Umsatz als auch Konzernergebnis lägen im vierten Quartal unter dem Analystenkonsens, erklärte PUMA. Darin seien die Negativeffekte der Peso-Abwertung nämlich nicht berücksichtigt.

Für 2024 erwartet PUMA unterstützt von starker Markendynamik ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBIT zwischen 620 und 700 Millionen Euro (2023: etwa 622 Millionen Euro). Der Ausblick basiere auf der Annahme, dass die künftige Peso-Abwertung durch entsprechende Preissteigerungen in Argentinien vollständig kompensiert werde, hieß es weiter.

Die Papiere von PUMA sind am Mittwoch nach Eckzahlen für 2023 und dem Ausblick 2024 auf den tiefsten Stand seit Oktober 2018 abgesackt. Mit einem Abschlag von zuletzt noch 6,6 Prozent auf 40,16 Euro lagen sie im MDAX der mittelgroßen Werte hinten. Dies belastete auch die Aktien des Konkurrenten adidas, die im DAX mit minus 1,7 Prozent ebenfalls auf den letzten Platz rutschten.

Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC zeigte sich vom Ausblick enttäuscht, er impliziere begrenztes Wachstum. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow zeigen die Zahlen von PUMA zudem die Konsumzurückhaltung und Schwäche im Sportartikelsektor gut auf. Solche Tendenzen seien bereits bei den direkten Konkurrenten Nike und adidas und auch beim Mode-Konzern HUGO BOSS wahrnehmbar gewesen. Auch wenn es bei PUMA nun noch einige Sonderprobleme gebe, ändere sich an der Grundproblematik erst einmal nichts.

Seit ihrem Zwischenhoch von Anfang Dezember haben PUMA inzwischen schon mehr als ein Drittel eingebüßt. Seit dem Jahresstart beläuft sich das Minus auf mehr als ein Fünftel. Damit sind sie im MDAX der zweitschwächste Wert. adidas haben 2024 bisher fast elf Prozent verloren.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)