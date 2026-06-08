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Erweiterung der Lagerflächen

DHL-Aktie gefragt: Ausbau der Rechenzentren-Logistik in Asien-Pazifik

09.06.26 14:31 Uhr
DHL stärkt Geschäft mit Rechenzentren in Asien-Pazifik - Aktie gefragt | finanzen.net

Die DHL Group baut ihre Logistikleistungen für Rechenzentren im der Region Asien-Pazifik aus.

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Die Tochter DHL Supply Chain erweitert ihre Lagerflächen speziell für Rechenzentren auf mehr als 160.000 Quadratmeter, um die wachsende Nachfrage bedienen zu können, wie der Logistikkonzern mitteilte. DHL reagiert damit auf den Boom von Rechenzentren in der Region. Eine speziell für diesen Zweck eingerichtete Lagerfläche von mehr als 30.000 Quadratmetern ist bereits in Betrieb. Weitere 130.000 Quadratmeter Ausbau sowie maßgeschneiderte Neubauten in Malaysia und Thailand sollen in den kommenden zwei Jahren fertig sein.

"Marktprognosen zeigen, dass der asiatisch-pazifische Raum zur weltweit wichtigsten Region für Rechenzentren wird. Bis 2030 rechnen wir dort mit Investitionen von rund 800 Milliarden US-Dollar", sagt Javier Bilbao, CEO Asia Pacific, DHL Supply Chain, laut der Mitteilung.

Zudem bildet der Konzern Mitarbeitende im sogenannten "White-Glove"-Handling weiter, also darin, wie Server, Anlagen und kritische Systeme unter kontrollierten Bedingungen transportiert werden, um Schäden und Verzögerungen zu vermeiden. Spezialisierte technische Services decken zusätzlich die besonderen Anforderungen der Rechenzentrumslogistik ab. Dabei montieren die Teams etwa Server-Rack-Rahmen, bringen Komponenten an, verkabeln die Racks und führen Funktionstests durch.

Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,20 Prozent höher bei 52,38 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com, Markus Mainka / Shutterstock.com

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