Erwerbstätigkeit in Deutschland bleibt im dritten Quartal stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im dritten Quartal 2022 stabil geblieben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren rund 45,6 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Die Zahl stieg damit saisonbereinigt leicht um 22.000 Personen (0,0 Prozent) an, nach einer Steigerung um 123.000 Personen (plus 0,3 Prozent) im zweiten Quartal 2022.

Ohne Bereinigung um saisonale Effekte erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen im Zuge der einsetzenden Herbstbelebung um 166.000 Personen (plus 0,4 Prozent). Dieser saisonübliche Anstieg fiel im Jahr 2022 aber verhaltener aus als im Durchschnitt der letzten drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 (plus 224.000 Personen; plus 0,5 Prozent).

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte damit gleichwohl einen neuen historischen Höchststand: Der bisherige Höchstwert für Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland vom vierten Quartal 2019 mit ebenfalls 45,6 Millionen Erwerbstätigen wurde im dritten Quartal 2022 um 82.000 Personen oder 0,2 Prozent überschritten.