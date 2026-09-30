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Erwerbstätigkeit in Deutschland im August gesunken

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im August gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,41 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 29.000 Personen (minus 0,1 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Januar bis Juli war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 20.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

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Nicht saisonbereinigt sank die Zahl der Erwerbstätigen im August gegenüber Juli um 69.000 Personen (minus 0,2 Prozent). Im August-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich um 38.000 Personen (minus 0,1 Prozent) zurückgegangen.

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im August um 235.000 Personen (minus 0,5 Prozent). Damit setzte sich der seit Januar 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich weiter fort.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)

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