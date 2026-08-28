DAX 26.510 +0,5%ESt50 6.470 +0,7%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,35 -1,1%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.542 -0,5%Euro 1,1647 -0,1%Öl 89,4 -0,3%Gold 4.611 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erwerbstätigkeit in Deutschland im Juli leicht gesunken

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Juli leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,48 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 13.000 Personen (0,0 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Januar bis Juni war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 19.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

Werbung

Nicht saisonbereinigt sank die Zahl der Erwerbstätigen im Juli gegenüber Juni um 60.000 Personen (minus 0,1 Prozent). Im Juli-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich um 52.000 Personen (minus 0,1 Prozent) zurückgegangen.

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Juli deutlich um 223.000 Personen (minus 0,5 Prozent). Damit setzte sich der seit Januar 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich weiter fort.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.