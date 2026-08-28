Erwerbstätigkeit in Deutschland im Juli leicht gesunken

28.08.26 08:30 Uhr

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Juli leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,48 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 13.000 Personen (0,0 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Januar bis Juni war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 19.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

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Nicht saisonbereinigt sank die Zahl der Erwerbstätigen im Juli gegenüber Juni um 60.000 Personen (minus 0,1 Prozent). Im Juli-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich um 52.000 Personen (minus 0,1 Prozent) zurückgegangen.

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Juli deutlich um 223.000 Personen (minus 0,5 Prozent). Damit setzte sich der seit Januar 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich weiter fort.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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August 28, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)