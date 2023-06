Erwerbstätigkeit in Deutschland im Mai leicht rückläufig

Heute im Fokus

Dank günstigerer Energie: Deutsche Importpreise mit deutlichem Rückgang im Mai. Virgin Galactic mit erstem kommerziellen Flug ins All. Vodafone startet für einige Kunden 5G-Telefonie. Nike enttäuscht Gewinnerwartungen. VW will in Nordamerika auch Teslas Ladenetz für E-Autos. BVB will Mexikaner Álvarez von Ajax scheinbar nicht verpflichten.