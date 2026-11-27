DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Oktober gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,69 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 21.000 Personen (0,0 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Januar bis September war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 18.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

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Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober gegenüber September um 95.000 Personen (plus 0,2 Prozent). Im Oktober-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich um 115.000 Personen gestiegen.

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober um 224.000 Personen (minus 0,5 Prozent). Damit setzte sich der seit Januar 2025 erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich weiter fort.

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November 27, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)