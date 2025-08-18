DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,45 -2,1%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.173 +0,4%Euro1,1672 +0,2%Öl66,61 -0,4%Gold3.343 +0,2%
Erwerbstätigkeit in Deutschland sinkt im 2. Quartal leicht

15.08.25 08:18 Uhr

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat im zweiten Quartal leicht abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 46,0 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig. Das waren nach vorläufigen Berechnungen saisonbereinigt 7.000 Personen (0,0 Prozent) weniger als im Vorquartal. Im ersten Quartal hatte die Erwerbstätigkeit um 17.000 Personen (0,0 Prozent) zugenommen.

Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 198.000 Personen beziehungsweise 0,4 Prozent. Im zweiten Quartal 2024 hatte der Zuwachs bei 0,6 Prozent gelegen. Verglichen mit dem Vorjahresquartal stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 10.000 Personen (0,0 Prozent). Im ersten Quartal waren es 40.000 Personen (plus 0,1 Prozent) gewesen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 02:19 ET (06:19 GMT)