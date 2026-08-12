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Erzeugungsportfolio

PNE-Aktie trotzdem leichter: Zuwächse verbucht, Prognose bestätigt

PNE-Aktie trotzdem leichter: Zuwächse verbucht, Prognose bestätigt

Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr kräftig verbessert.

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So verkaufte das Unternehmen acht Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 163,2 Megawatt und nahm zugleich einen weiteren Windpark für das eigene Erzeugungsportfolio in Betrieb. Der Umsatz stieg von 73,9 Millionen auf 96,8 Millionen Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich deutlich von 4,7 auf 27,4 Millionen Euro. Zudem konnte das Unternehmen den Verlust je Aktie reduzieren.

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"Wir haben in einem herausfordernden Marktumfeld wichtige operative Erfolge erzielt und gezeigt, dass hochwertige Wind- und Photovoltaikprojekte weiterhin nachgefragt werden", kommentierte Konzernchef Heiko Wuttke. Zudem komme PNE mit seinem Transformations- und Kostenreduzierungsprogramm gut voran. "Wir sehen aber auch, dass wir und die gesamte Branche derzeit einen harten Weg zu beschreiten haben, der von vielen Unsicherheiten geprägt ist." An der Prognose eines bereinigten Ebitda von 110 bis 140 Millionen Euro für 2026 hält das Unternehmen dennoch fest.

Via XETRA verliert die PNE-Aktie zeitweise 0,65 Prozent auf 7,65 Euro.

/nas/zb

CUXHAVEN (dpa-AFX)

Bildquellen: PNE

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DatumRatingAnalyst
18.06.26 PNE Buy Warburg Research
21.05.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
19.05.26 PNE Kaufen SMC Research
19.05.26 PNE Buy Warburg Research
31.03.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH