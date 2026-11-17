DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rund um den GTA-6-Start verschieben Entwickler die Veröffentlichung einiger bekannter Computerspiele um mehrere Monate. "Besonders innerhalb der ersten Wochen machen Neuerscheinungen einen großen Teil ihrer Umsätze", sagt René Bienek, Partner bei McKinsey in Düsseldorf, der Deutschen Presse-Agentur. Bekannte Spiele wie GTA 6 zögen allerdings oft wochenlang die Aufmerksamkeit auf sich. "Der Starttermin ist deshalb eine Investitionsentscheidung: Verschieben kostet Geld, kann sich aber rechnen", sagt Bienek. Wer zeitgleich mit GTA 6 starte, kämpfe dagegen mit weniger Sichtbarkeit und höheren Marketingkosten.

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Große Namen der Branche wie das Studio des Spiels "Squadron 42" haben bereits weit im Voraus angekündigt, im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit und Spielzeit ihrer Kunden später als geplant zu veröffentlichen. "Erstaunlich oft wurde GTA 6 als Grund genannt, das sieht man schon eher selten. Es ist aber auch eine Ausnahme, dass ein Einzeltitel so viel Aufmerksamkeit nach sich zieht", sagt Alexander Spier vom Fachmagazin "heise online".

Es geht um viele Millionen Euro Entwicklungskosten

Bei den Veröffentlichungsdaten geht es oft um viele Millionen Euro. Die Entwicklung dauert McKinsey zufolge drei bis fünf Jahre und kostet bei sogenannten AAA-Spielen nicht selten mehr als 200 Millionen US-Dollar - rund achtmal so viel wie im Jahr 2000. "Ob sich Ausweichen lohnt, hängt vor allem davon ab, wie stark sich die Zielgruppen überschneiden. Große Actionspiele für Playstation und Xbox konkurrieren direkt mit GTA 6, Familien- oder Strategiespiele für Switch oder PC deutlich weniger", sagt Bienek.

Weil momentan viele Starts verschoben werden, werde es allerdings in den Wochen vor und nach dem Start von GTA 6 eng. "Zum Teil verschiebt sich das Problem damit nur", sagt Bienek von McKinsey. Zudem zeigten Untersuchungen der Unternehmensberatung unter 3.000 Verbrauchern in den USA, dass viel Spielzeit auf Games entfällt, die älter als ein Jahr sind, und dass mehr als die Hälfte der Spieler höchstens drei Spiele pro Jahr kauft.

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Die Herausforderung für die Gaming-Branche sei es, die bestehende Aufmerksamkeit ihrer Kunden stärker zu nutzen. Einige Studios setzen auf laufende Updates und Möglichkeiten, innerhalb der Spiele neue Funktionen zu kaufen, um Spieler über Jahre zu binden.

Wie langfristig prägen Blockbuster wie GTA 6 die Branche?

GTA von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. GTA 6 dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden.

Das Echo auf den Start eines solchen Blockbusters fällt in der Branche durchaus unterschiedlich aus. Viele Spieler kauften sich extra für GTA 6 eine neue Konsole, heißt es vom Branchenverband Game. Um den Starttermin machten einige Entwickler einen großen Bogen - aber das gelte keineswegs für die gesamte Branche. "Es gibt schließlich zahlreiche Spielerinnen und Spieler, die mit GTA weniger anfangen können. Gerade Indie-Studios sehen darin eine Chance und sprechen diese Zielgruppe gezielt an. Der Games-Markt ist groß und vielfältig genug, dass neben einem solchen Titel auch andere Spiele erfolgreich sein können", sagt Geschäftsführer Felix Falk. Auch Gaming-Experte Spier geht davon aus, dass das Spieleraufkommen in den ersten Wochen hoch sein werde und dann vermutlich stark abflache./mib/DP/zb