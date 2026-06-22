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Es werden mehr Pakete verschickt in Deutschland

23.06.26 11:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
51,40 EUR -0,26 EUR -0,50%
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Aktie kaufen
FedEx Corp.
286,00 EUR -2,10 EUR -0,73%
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United Parcel Service Inc. (UPS)
93,18 EUR -0,48 EUR -0,51%
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Handel treibt die Paketmenge in die Höhe. Wie der Logistikverband BPEX in Berlin mitteilte, stieg die Anzahl der in Deutschland verschickten Pakete im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent auf rund 3,8 Milliarden. 2024 hatte es ein Plus von drei Prozent gegeben. Das Marktsegment der Sendungen von Firmen an Firmen schwächelte im vergangenen Jahr, was an der mauen Konjunktur lag - das traf auch Kurier- und Expressdienste.

In der Coronazeit schnellte die Verbrauchernachfrage nach Waren samt Paketen in die Höhe, 2020 und 2021 stieg die Sendungsmenge um jeweils rund 12 Prozent an. Inzwischen hat sich das Wachstum normalisiert, dieses Jahr soll es weiter nach oben gehen. Im Digitalzeitalter bestellen die Menschen immer mehr Waren im Internet, was Paketfirmen volle Auftragsbücher beschert. Marktführer ist der Bonner Konzern DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)), zu den Konkurrenten gehören Hermes, DPD, GLS, FedEx und UPS (United Parcel Service)./wdw/DP/nas

In eigener Sache

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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
17.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
16.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
28.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
16.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
22.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
28.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldJefferies & Company Inc.
22.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
06.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

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