Esa zu Russland-Sanktionen: Schwierige Entscheidungen

PARIS (dpa-AFX) - Die europäische Raumfahrtagentur Esa prüft die Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland mit Blick auf ihre eigene Zusammenarbeit mit dem Land. Es würden bei der Esa momentan viele schwierige Entscheidungen gefällt, schrieb Generaldirektor Josef Aschbacher am Montag nach Beratungen auf Twitter. Besonders betroffen könnte das europäisch-russische Weltraumprojekt "Exomars" zur Suche nach Spuren von Leben auf dem Roten Planeten sein. Die Esa teilte mit, dass ein Launch noch in diesem Jahr wegen des allgemeinen Umfeldes und der Sanktionen sehr unwahrscheinlich sei.

Eigentlich sollte der zweite Teil der Mission im September mit einem Rover an Bord in Richtung Mars starten. Die Esa teilte generell mit, dass sie die Sanktionen ihrer Mitgliedstaaten gegen Moskau wegen des Krieges in der Ukraine vollständig umsetzen werde. Als Reaktion auf EU-Sanktionen hatte Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos angekündigt, die Zusammenarbeit bei Weltraumstarts in Kourou in Französisch-Guayana auszusetzen. Man habe dies zur Kenntnis genommen, teilte die Esa mit. Und man werde entsprechend prüfen, welche Rakete für europäische Starts jeweils am geeignetsten sei./rbo/DP/stw