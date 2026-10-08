Escrow Agent Japan, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

08.10.26 06:35 Uhr

Escrow Agent Japan, hat sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,19 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Escrow Agent Japan, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,36 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,22 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net