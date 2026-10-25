ESGold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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ESGold hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,070 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,070 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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