Die Eskalation der Ereignisse im Nahen Osten stützt den Dollar auf breiter Front. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus EZB im Fokus: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht - auch Umsatz schießt hoch -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil Kraft Heinz und Unilever sondierten Fusion. Formycon: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 verschoben. Vonovia-Aktie: Gewinnsprung nach Verlustjahr. SAF-HOLLAND: Leichtes Wachstum und stabile Marge erwartet. Zinspause in Tokio: Auch Bank of Japan trotzt dem Ölpreis-Schock. IONOS: United-Internet-Tochter steigert Umsatz und Gewinn.

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