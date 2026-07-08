Trump: Waffenruhe mit Iran ist aus meiner Sicht beendet
US-Präsident Donald Trump sieht die Waffenruhe mit dem Iran nach der jüngsten Eskalation als beendet an.
Werbung
Nach der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran ist die Waffenruhe aus Sicht von US-Präsident Donald Trump beendet. Er werde seine Unterhändler aber weiter mit dem Iran reden lassen, wenn diese es wünschen, sagte Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara.
Werbung
Die Ölpreise zogen auf die Äußerungen hin an, die Aktienmärkte gerieten unter Druck.
ANKARA (dpa-AFX)
Bildquellen: DOMINICK REUTER/AFP/Getty Images, Tom Williams_CQ Roll Call/Getty Images
Werbung