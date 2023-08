Esken fordert von Lindner rasches Konzept für Klimageld

BERLIN (dpa-AFX) - Die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dazu aufgefordert, schnell ein konkretes Konzept für das geplante Klimageld vorzulegen. "Wir haben in der Koalition vereinbart, dass der Finanzminister die Infrastruktur ausarbeitet, um das Klimageld an die Menschen überweisen zu können. Ich erwarte von Christian Lindner, dass er nun zügig ein konkretes Konzept vorlegt", sagte Esken der "Rheinischen Post" (Freitag). Angesichts wachsender Kosten und steigender Preise pochten die Menschen zu Recht darauf, dass das Projekt in die Tat umgesetzt werde.

Mit dem Klimageld sollen Einnahmen des Staates aus dem CO2-Preis an die Bürger zurückfließen. Nach jüngstem Stand soll vom Jahr 2025 an ein verwaltungtechnisches System für diese Rückzahlung zur Verfügung stehen./brd/DP/mis