Esken: Investitionen wichtiger als schwarze Null

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chefin Saskia Esken gibt der Politik der schwarzen Null keine Priorität in einer SPD-geführten Bundesregierung. Vorrang würden höhere Investitionen statt ein ausgeglichener Bundeshaushalt haben. Auch deutet Esken die jüngsten Angriffe der Union auf SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und auf ihre Person als "Ausweis einer Union in Panik, die inhaltlich entkernt ist, die keinen Plan hat und keinen Kompass für dieses Land". Deshalb sei es an der Zeit, dass die Union in die Opposition gehe, erklärte Esken nach der Sitzung der SPD-Gremien.

Die SPD sei bei einem Wahlsieg nach der Bundestagwahl am 26. September bereit, mit allen demokratischen Parteien außer der AfD in Sondierungsgespräche einzutreten. In der Haushaltspolitik sei die schwarze Null allerdings keine Richtschnur. "Die schwarze Null in der Finanzpolitik ist in keinem Gesetz und auch schon gar nicht in der Verfassung festgeschrieben, sondern da steht die Schuldenbremse", so Esken. Die SPD stehe ganz klar für wichtige Investitionen in die Zukunft in Deutschland.

"Das ist dringend notwendig in der Bildung, natürlich in der Infrastruktur, wir haben marode Straßen und Brücken, wir haben Kommunen, die wichtige Infrastrukturentscheidungen zu treffen haben. Wir haben aber natürlich vor allem auch die Klimakrise zu überwinden und wir haben die Digitalisierung zu gestalten, wo auch Infrastruktur bei weitem noch in Deutschland fehlt", so Esken. "Deswegen werden Investitionen eine wichtige Rolle in dieser Regierung spielen."

Esken attackierte zudem den Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet. Mit seiner Absage an einer Erhöhung des Mindestlohns zeige die Union, dass Respekt auf dem Arbeitsmarkt für die Union keine Bedeutung zu haben scheine, so Esken zu den Aussagen Laschets beim TV-Triell am Sonntagabend. Auch habe Laschet "keinen Plan" für Wohnen und Mieten und soziale Gerechtigkeit beim Klimaschutz scheine für die Union "keinerlei Bedeutung" zu haben.

Laschet habe auch keinen Plan für die Stabilität der Rente, monierte Esken. Bei der Bekämpfung der Klimakrise sehe er nicht den aktiv gestaltenden Staat in der Pflicht, sondern er wolle den Stopp der Klimakrise alleine der Wirtschaft überlassen - "und damit die Wirtschaft auch alleine lassen".

