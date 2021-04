Esken will Rechtssicherheit für Mietpreisbremse prüfen lassen

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hält an einer Mietpreisbremse als Instrument für bezahlbaren Wohnraum fest. "Da wo die Mieten tatsächlich so explodieren, wie es in Berlin der Fall ist, muss auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass man dort eingreift mit einem Deckel, einer Bremse", sagte sie in einem Podcast von Kölner Stadt-Anzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Und wir werden die Möglichkeiten prüfen müssen, wie dort Rechtssicherheit geschaffen werden kann."

Auf die Frage, ob der Bund eine Rechtsgrundlage für eine Mietpreisbremse schaffen sollte oder ob das schnelle Bauen von preiswertem Wohnraum wichtiger sei, erklärte die SPD-Chefin, dass sich "die beiden Instrumente nicht widersprechen", sondern im Gegenteil beide benötigt würden. "Aber tatsächlich geht es natürlich auch darum, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen." Dies sei der "eigentliche Flaschenhals" - nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Großstädten und in Teilen auf dem Land.

