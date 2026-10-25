Espressif Systems (Shanghai) A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Espressif Systems (Shanghai) A hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Espressif Systems (Shanghai) A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,94 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,530 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 889,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 666,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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