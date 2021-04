ESRB: Staaten sollten Liquiditätshilfen langsam reduzieren

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Systemrisikorat ESRB hat sich dafür ausgesprochen, dass die EU-Mitgliedstaaten die in der Corona-Krise verfolgte unterschiedslose Verteilung von Liquiditätshilfen für Unternehmen langsam zugunsten gezielterer "Solvenzhilfen" für dauerhaft lebensfähige Firmen zurückfahren. Ein zu rascher Entzug der Hilfe könnte zu einer großen Insolvenzwelle führen, warnt der ESRB in einem Bericht. Das Gremium spricht sich außerdem dafür aus, nicht überlebensfähige Unternehmen "effizienten Insolvenzverfahren" zuzuführen, wobei die Banken einen Teil der finanziellen Lasten zu tragen hätten.

"Ein schnelles und entschlossenes Handeln der Politik hat bisher eine große Welle von Unternehmensinsolvenzen verhindert", heißt es in einem Bericht des European Systemic Risk Board (ESRB). Je länger jedoch Unternehmen auf Hilfen wie Schuldenmoratorien, Kreditbürgschaften und öffentliche Kredite angewiesen seien, desto größer könnten ihre Solvenzprobleme mit zunehmender Verschuldung werden.

Regierungen könnten Unternehmen Schulden erlassen

Andererseits rät der ESRB Regierungen auch, zu prüfen, ob sie lebensfähigen Unternehmen Schulden erlassen könnten, sollte eine Kreditgarantie abgerufen werden. "Jede lebensfähige Firma, die von der Insolvenz gerettet wird, kann die Verluste für Banken, Regierungen und Private reduzieren", schreibt der ESRB. Nach seinen Angaben gibt es in der EU Schuldenmoratorien im Volumen von 838 Milliarden Euro, staatliche Kreditgarantien für 435 Milliarden, Hilfskredite für 66 Millirden, direkte Zuschüsse für 112 Milliarden und Steuererleichterungen für 90 Milliarden Euro.

Laut ESRB dürften Solvenzhilfen die staatlichen Haushalte stärker belasten. Sie müssten daher gezielter sein, sich auf die am härtesten betroffenen Unternehmen beschränken und mit einer strikteren Prüfung sowie Beihilfekontrollen einhergehen. Für die Staaten kommt es laut ESRB nun darauf an, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Schuldenrestrukturierung zu schaffen. Die jüngsten Regeländerungen für temporäre Beihilfen erlauben es den Regierungen, öffentliche Kredite und Garantien bis zu einer bestimmten Obergrenze in Zuschüsse umzuwandeln.

"Um Moral Hazard zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass die Interessen der öffentlichen Hand und der Banken bei der Umstrukturierung von Schulden aufeinander abgestimmt werden, um Unternehmen eine solide finanzielle Basis für die Erholung nach Covid-19 zu geben", mahnt der ESRB. Dabei müssten die Banken einen Teil der Umstrukturierungskosten und Risiken tragen.

Für unrentable Unternehmen sollten laut ESRB effiziente Insolvenzverfahren genutzt werden. Durch die Beseitigung gerichtlicher Engpässe könnten die Assets abzuwickelnder Unternehmen schnell einer produktiveren Verwendung zugeführt werden. "Dadurch wird ein Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung geleistet und die Auswirkung von notleidenden Krediten auf die Kreditvergabekapazität der Banken gemildert", so der ESRB.

Zahl der Insolvenzen könnte 2021 um über 30 Prozent steigen

Der ESRB gibt keine eigenen Prognosen der zu erwartenden Insolvenzentwicklung. Er verweist auf Schätzungen von Allianz und Euler Hermes, denen zufolge die Zahl der Insolvenzen im laufenden Jahr gegenüber 2019 in Westeuropa um 32 Prozent und in Zentral- und Osteuropa um 34 Prozent steigen könnte.

Letztlich sollte die Politik darauf gerichtet sein, die Wirtschaft wieder aufzubauen und die Anpassung an den Strukturwandel zu fördern, anstatt zu versuchen, die vor der Pandemie herrschende Wirtschaftsstruktur zu erhalten oder zu ihr zurückzukehren. "Es muss dafür gesorgt werden, dass Kapital und Arbeit innovativer und nachhaltiger eingesetzt werden", fordert der ESRB.

