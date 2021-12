ESRB: Staatsanteil an EU-Banken-Assets sinkt etwas

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anteil von Staatsanleihen und Krediten an Staaten an den Assets von Banken in der EU hat nach Mitteilung des Systemrisikorats ESRB (European Systemic Risk Board) etwas abgenommen. Wie der ESRB nach seiner diesjährigen Generalversammlung mitteilte, bestanden rund 18 Prozent der italienischen Banken-Assets aus Forderungen gegen Staaten. IM Falle Frankreichs waren es 4 Prozent und in Deutschland 5 Prozent. In Spanien betrug der Staatsanteil an den Banken-Assets 11 Prozent und lag leicht über dem Vorjahresniveau.

Die höchsten Staatsanteile an ihren Assets verzeichneten Rumänien (26 Prozent), Polen (22 Prozent) und Kroatien (20 Prozent).

Eine geringere Verbindung zwischen Staaten und Banken des Euroraums bzw. eine bessere Berücksichtigung der Risiken solcher Investments sind eine Voraussetzung für die Etablierung einer gemeinsamen europäischen Bankeinlagensicherung.

December 09, 2021