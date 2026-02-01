Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX beendet Handel im Minus -- Dow leichter -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
TKMS hebt Umsatzprognose an. Elliott steigt bei LSEG ein. Wacker Neuson: Margenziel verfehlt und nur moderates Wachstum erwartet. Gerresheimer verschiebt Konzernabschluss. Ford mit Milliardenverlust. Mattel enttäuscht beim Weihnachtsgeschäft. thyssenkrupp nucera: Schwächer ins neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet. SCHOTT Pharma: Deutlich profitables Wachstum und Prognose bestätigt. Salzgitter kauft im Rüstungsbereich zu.
