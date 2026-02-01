DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -1,5%Nas23.140 +0,2%Bitcoin56.844 -1,7%Euro1,1882 -0,1%Öl69,30 +0,3%Gold5.090 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- Dow leichter -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
EssilorLuxottica-Aktie: Plus bei Umsatz und Gewinn überrascht positiv EssilorLuxottica-Aktie: Plus bei Umsatz und Gewinn überrascht positiv
Lyft-Aktie bricht zweistellig ein: Enttäuschende Prognose und durchwachsene Zahlen Lyft-Aktie bricht zweistellig ein: Enttäuschende Prognose und durchwachsene Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil