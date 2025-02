Essilorluxottica profitiert von Nordamerika- und China-Geschäft

Werte in diesem Artikel

Von Helena Smolak

DOW JONES--Der Ray-Ban -Hersteller Essilorluxottica hat im vierten Quartal 2024 vom Wachstum in Nordamerika und China profitiert. Der französisch-italienische Brillenkonzern wies einen Quartalsumsatz von 6,78 Milliarden Euro aus, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 9,2 Prozent zu konstanten Wechselkursen entspricht. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten den Umsatz im Mittel auf 6,68 Milliarden Euro veranschlagt.

In Nordamerika - das dortige Geschäft steuert mehr als 40 Prozent zum Konzernumsatz bei - legte der Umsatz im vierten Quartal währungsbereinigt um 7,8 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro zu. In China schossen die Erlöse, getrieben von einer starker Nachfrage nach Stellest-Myopie-Gläsern, um rund 50 Prozent in die Höhe. Der Umsatz im asiatisch-pazifischen Raum kletterte währungsbereinigt um 14 Prozent auf 864 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr 2024 stieg der Betriebsgewinn zu konstanten Wechselkursen um 9,4 Prozent auf 4,41 Milliarden Euro. Den Nettogewinn steigerte Essilorluxottica auf 2,36 Milliarden Euro von 2,29 Milliarden im Jahr 2023 und blieb damit unter der Konsensschätzung von 2,5 Milliarden Euro. Die Dividende soll unverändert 3,95 Euro je Aktie betragen.

