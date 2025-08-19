DAX24.198 -0,3%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.647 -0,2%Euro1,1650 +0,3%Öl67,69 -1,5%Gold3.375 +0,3%
Essilorluxottica prüft Kauf weiterer Nikon-Anteile - Agentur

26.08.25 12:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
267,80 EUR -1,60 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nikon Corp.
8,33 EUR 0,14 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Essilorluxottica prüft nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Aufstockung seiner Anteile am japanischen Optikgeräte-und Kamera-Hersteller Nikon Corp. Der französisch-italienische Brillenkonzern erwäge, von derzeit 9 Prozent bis auf 20 Prozent zu erhöhen, schreibt Bloomberg unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Es gebe dazu Gespräche, aber es sei nicht sicher, dass es zu einem Abschluss komme, sagten die Insider.

Wer­bung

Vertreter von Essilorluxottica und Nikon wollten die Informationen Bloomberg gegenüber nicht kommentieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 07:00 ET (11:00 GMT)

