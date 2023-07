EssilorLuxottica wächst stärker als erwartet - Will Akustikbrillen rausbringen

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Starke Geschäfte in Europa, Asien und Lateinamerika vor allem im Direktvertrieb haben den Brillenkonzern EssilorLuxottica im zweiten Quartal angeschoben. Der Umsatz stieg im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um währungsbereinigte 8 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Charenton-le-Pont mit. Damit schnitt der Hersteller von Brillenmarken wie Oakley und Ray-Ban besser ab als von Analysten gedacht. In Nordamerika stagnierte das Wachstum jedoch und verfehlte damit die Erwartungen. Das Management um Unternehmenschef Francesco Milleri bestätigte seine Jahresziele und will bald auch Geschäfte mit Akustikbrillen machen.

Als Haupttreiber für die Entwicklung nannte der Konzern den Einzelhandel in der europäischen Region EMEA. Aber auch der chinesische Markt erhole sich kräftig, hieß es. In den ersten sechs Monaten des Jahres verdiente EssilorLuxottica im Tagesgeschäft bereinigt gut 2,3 Milliarden Euro, was einer Marge von 18,3 Prozent entspricht. Bis Ende 2026 soll sie zwischen 19 und 20 Prozent liegen. Der Nettogewinn stieg um 15,9 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro.

Zu EssilorLuxottica gehören unter anderem die Optikerketten Apollo und Sunglass Hut. Das Unternehmen fertigt aber auch Brillen für Luxusmarken wie Dolce & Gabbana, Chanel und Armani. Nun wollen die Franzosen auch in das Geschäft mit Akustikbrillen einsteigen.

Ein erstes Produkt sei in der Entwicklung und werde eine Hörtechnologie sein, die nahtlos in moderne Brillen integriert werde, teilte der Konzern mit. Es soll in der zweiten Hälfte 2024 auf den Markt kommen. Als ersten Schritt der Expansionspläne wurde die israelische Firma Nuance Hearing gekauft. Von den Plänen hatte zuvor die FT berichtet./lew/nas/he