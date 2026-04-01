DAX23.684 -0,5%Est505.891 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -0,6%Nas22.930 +0,1%Bitcoin61.069 +0,8%Euro1,1707 +0,2%Öl100,8 +6,9%Gold4.727 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Dow leichter -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
nVent Electric überzeugt mit Wachstumszielen bis 2028 nVent Electric überzeugt mit Wachstumszielen bis 2028
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingebracht NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Estland: 16 Handlanger Russlands seit Anfang 2025 gefasst

13.04.26 15:18 Uhr

TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Sicherheitsbehörden haben im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben eine Rekordzahl von Personen festgenommen, die mit russischen Geheimdiensten zusammengearbeitet haben. Seit Anfang 2025 seien 16 Kollaborateure aufgedeckt und ihre Aktivitäten unterbunden worden, sagte Sicherheitspolizei-Chef Margo Palloson bei der Vorstellung des Jahresberichts der Behörde in Tallinn. Bei den meisten soll es sich demnach um Privatpersonen gehandelt haben, die nicht in einer staatlichen Institution des baltischen EU- und Nato-Landes arbeiteten und keinen Zugang zu sensiblen Informationen hatten.

Die Aktivitäten der vor allem für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB, aber teils auch für den Militärgeheimdienst GRU tätigen Personen wurden nach Angaben von Palloson relativ frühzeitig unterbunden. "Sie waren nicht in der Lage, der Sicherheit Estlands nennenswerten Schaden zuzufügen", sagte der Leiter des Inlandsnachrichtendienstes einem Rundfunkbericht zufolge. Auch deutet die höhere Zahl nicht auf eine erhöhte Bedrohungslage hin, sondern spiegele vielmehr das proaktive Handeln der Behörden wider.

Anwerbung und Propaganda erfolgt vermehrt online

Neun der gefassten Kollaborateure werden im Jahresbericht der Sicherheitspolizei namentlich und mit Bild aufgeführt. Darin vermerkt die auch für Spionageabwehr zuständige Behörde weiter, dass die russischen Geheimdienste vermehrt soziale Medien nutzen, um Personen zu rekrutieren. Zudem versuchten sie aktiv ausländische Staatsangehörige anzuwerben, die die das Land besuchen.

Auch seine feindseligen Propagandaaktivitäten verlagere Moskau aufgrund der Sanktionen, die nach Beginn des Ukraine-Krieges gegen Russland verhängt wurden, hauptsächlich in die sozialen Medien. Damit werde versucht, einfach und kostengünstig Spannungen innerhalb der estnischen Gesellschaft zu erzeugen, sagte Palloson. Estland grenzt im Osten an Russland. In dem Baltenstaat lebt eine starke russischstämmige Minderheit./awe/DP/stw