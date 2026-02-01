DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -2,1%Nas22.664 -1,8%Bitcoin55.144 -2,2%Euro1,1862 -0,1%Öl67,34 -3,3%Gold4.932 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht
Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Estland kauft weitere zwölf Panzerhaubitzen in Frankreich

12.02.26 17:48 Uhr

TALLINN (dpa-AFX) - Estland wird zur Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit zwölf weitere Panzerhaubitzen vom Typ Caesar von Frankreich kaufen. Darüber sei ein entsprechender Vertrag mit der zuständigen Beschaffungsbehörde des Nato-Partners und dem Hersteller KNDS unterzeichnet worden, teilte das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn mit. Die selbstfahrenden Waffensysteme mit einem Kaliber von 155 Millimeter sollen in diesem Jahr geliefert werden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Wer­bung

Estland hatte bereits Mitte 2024 zwölf Panzerhaubitzen von Frankreich bestellt, die im Vorjahr an die estnische Armee ausgeliefert wurden. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in dem an Russland grenzenden baltischen Staat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Tallinn hat daher die Militärausgaben deutlich erhöht und rüstet die Streitkräfte massiv auf./awe/DP/jha