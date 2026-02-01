Estland kauft weitere zwölf Panzerhaubitzen in Frankreich

TALLINN (dpa-AFX) - Estland wird zur Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit zwölf weitere Panzerhaubitzen vom Typ Caesar von Frankreich kaufen. Darüber sei ein entsprechender Vertrag mit der zuständigen Beschaffungsbehörde des Nato-Partners und dem Hersteller KNDS unterzeichnet worden, teilte das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn mit. Die selbstfahrenden Waffensysteme mit einem Kaliber von 155 Millimeter sollen in diesem Jahr geliefert werden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Wer­bung Wer­bung

Estland hatte bereits Mitte 2024 zwölf Panzerhaubitzen von Frankreich bestellt, die im Vorjahr an die estnische Armee ausgeliefert wurden. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in dem an Russland grenzenden baltischen Staat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Tallinn hat daher die Militärausgaben deutlich erhöht und rüstet die Streitkräfte massiv auf./awe/DP/jha