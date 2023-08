Estland wird Handfeuerwaffen an Ukraine liefern

TALLINN (dpa-AFX) - Estland wird der Ukraine weitere Militärhilfe für den Kampf gegen Russland leisten. Die Regierung des baltischen EU- und Nato-Staates beschloss am Donnerstag, Handfeuerwaffen und Munition an Kiew zu übergeben. "Wir haben wieder einmal einen Weg für Estland gefunden, zu helfen", sagte Verteidigungsminister Hanno Pevkur in Tallinn. "Die Ukraine muss gegen die anhaltende Aggression der Russischen Föderation unterstützt werden."

Das an Russland grenzende Estland hat nach eigenen Angaben zufolge bislang Militärhilfe für die Ukraine im Wert von mehr als 400 Millionen Euro geleistet - oder umgerechnet mehr als ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der kleine Baltenstaat hat rund 1,2 Millionen Einwohner und zählt zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine.

"Die Russische Föderation darf nicht von Aggression profitieren. Dazu müssen die Unterstützer der Ukraine die Bereitstellung militärischer Hilfe beschleunigen und die Fähigkeiten ihrer eigenen Verteidigungsindustrie verbessern", wurde Pevkur in einer Mitteilung seines Ministeriums zitiert./awe/DP/mis