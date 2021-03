Estlands Staatspräsidentin gegen Corona geimpft

TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Präsidentin Kersti Kaljulaid hat sich gegen Corona impfen lassen. Das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und Nato-Landes erhielt am Freitag im Regionalkrankenhaus Nordestland in der Hauptstadt Tallinn die erste von zwei Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca. Dies teilte die 51-jährige auf Facebook mit. Kaljulaid appellierte an die Bürger Estlands, es ihr wenn immer möglich nachzutun, um wieder zu Normalität zurückkehren zu können.

Kaljulaids Impfung erfolgte außer der Reihe, weil sie im April Afghanistan besuchen will. Die Corona-Vorgaben sähen vor, dass die Delegation im Voraus impfen lasse, zitierten estnische Medien aus einem Schreiben der Präsidialkanzlei./awe/DP/stw