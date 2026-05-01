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Estlands Verteidigungsminister: Abschuss der Drohne war richtig

20.05.26 09:12 Uhr

TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur hat den Abschuss einer in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Landes eingedrungenen Drohne als richtig und angemessen bewertet. "Wir haben, wie immer, verschiedene Faktoren abgewogen: Wie groß ist die Gefahr für bewohnte Gebiete? Welche Reaktionsmöglichkeiten gibt es? Und auf Grundlage dieser Gesamtbewertung wurde die Entscheidung getroffen, sie abzuschießen", sagte Pevkur in einem Interview im estnischen Fernsehen.

Entscheidend für den erstmaligen Abschuss einer eingeflogenen Drohne sei die Annahme gewesen, dass es nur minimale oder gar keine mögliche Kollateralschäden geben würde. "Glücklicherweise entstand diesmal praktisch kein Schaden - lediglich ein kleines Waldstück wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen", sagte Pevkur. Der Absturz sei wenige hundert Meter von einem Wohngebäude entfernt erfolgt.

Minister: Drohnenabschuss ist Einzelfallentscheidung

In dem an Russland grenzenden Estland hatten Nato-Kampfjets am Dienstag eine vermutlich ukrainische Drohne abgeschossen, die mutmaßlich auf russische Ziele gerichtet war und in den estnischen Luftraum geflogen ist. Ob das unbemannte Fluggerät mit Sprengstoff bestückt war, wird nach Angaben des estnischen Ministers noch untersucht.

Jede Drohne führe aber Treibstoff mit sich. Daher stellte sie unabhängig von einem Sprengkopf immer eine Gefahr am Boden dar, sagte Pevkur. Ein möglicher Abschuss hänge von der Gefährdungsbeurteilung im Einzelfall und vor allem vom potenziellen Risiko für das Staatsgebiet und die Bevölkerung ab.

Wiederholte Vorfälle mit fehlgeleiteten ukrainischen Drohnen

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. In dem wechselseitigen Drohnenkrieg sind die mit elektronischen Mitteln abgewehrten Fluggeräte auch eine Gefahr für die Nachbarländer. Bei ukrainischen Angriffen waren in jüngster Zeit wiederholt fehlgeleitete Drohnen in den Luftraum der baltischen Staaten eingedrungen und teils abgestürzt. Kiew hatte mit ihnen Ziele im Nordwesten Russlands angegriffen./awe/DP/zb