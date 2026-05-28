ETF-Marktstudie 2026: Wachstum, Konzentration und Gebührenunterschiede am Schweizer Markt

Das VZ VermögensZentrum hat in seiner jährlichen Studie den Schweizer ETF-Markt analysiert. Die Auswertung zeigt ein wachsendes Angebot, eine starke Anbieterkonzentration und erhebliche Kostenunterschiede zwischen vergleichbaren Produkten.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch