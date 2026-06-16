ETFs gelten als effiziente und liquide Anlageinstrumente. Doch in Krisenzeiten können Marktpreise deutlich vom inneren Wert abweichen. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Dow Jones schließt nach Rekord freundlich -- DAX letztlich knapp höher -- BMW kappt Prognose -- SpaceX übernimmt Cursor -- Micron, DroneShield, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus Börsengang der thyssenkrupp-Materialsparte TK Accelis noch 2026 geplant. EU-Parlament macht Weg frei: Zustimmung zum US-Zolldeal erteilt. HSBC-Hochstufung sorgt für Kurssprung bei PUMA-Aktie. MBDA und SAFRAN treiben "Thundart"-Projekt voran. Amazon stellt offenbar Rechenleistung für GitHub bereit. Barclays stuft Papiere von Porsche von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch.

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