Für viele Anleger stellt ein ETF-Sparplan einen einfachen Start ins Thema Geldanlage dar. Diese Anfängerfehler sollten dabei vermieden werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Israel will mit Libanon verhandeln: US-Börsen letztlich im Plus -- DAX schließt tiefer -- Straße von Hormus im Blick -- D-Wave, Rüstungsaktien, Broadcom, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus Meta-Aktie gefragt: Neues KI-Modell und Milliarden-Deal mit CoreWeave. Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen. Henkel-Chef Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen. Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag. UBS schraubt Kursziel für BMW zurück. Mutares kauft bei Magna zu. VW: Cupra Raval führt neue Stromer-Welle an. Mercedes-Benz: Erneutes Verkaufsminus in Fernost. Tesla verzeichnet positive Absatzzahlen in Deutschland.

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