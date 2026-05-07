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Heute im FokusDAX verliert 25.000-Punkte-Marke letztlich aus dem Blick -- Wall Street letztlich in Rot -- Rheinmetall gewinnt mehr -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft im Fokus
adidas: US-Zollerstattung könnte Konzern Hunderte Millionen Dollar bringen. DEUTZ: Auftragsboom nährt Hoffnung auf stärkeres Jahr. MTU-CEO sieht Triebwerkhersteller für Jahresziele auf Kurs. LANXESS mit schwachem Jahresstart. BofA sieht noch deutliches Kurspotenzial für ASML. Henkel: Organisches Umsatzplus im ersten Quartal. Fortinet: KI-getriebene Nachfrage sorgt für kräftiges Wachstum.
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