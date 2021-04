ETFs - so gelingt der Einstieg

Geht es nicht auch bequemer?

Ihnen ist das alles zu kompliziert oder Sie suchen eher nach einer breit aufgestellten Vermögensverwaltung in einem einzigen ETF? Dann könnten Sie die Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETFs interessieren. Diese ETFs legen wiederum in andere ETFs der Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Rohstoffe an. Die vorgestellte Asset-Allokation ist hier also schon für Sie vorgenommen. Und wie alle Lyxor ETFs sind sie an der Börse handelbar und preisgünstig. Die drei Lyxor Portfolio Strategy ETFs unterscheiden sich durch Ihren Aktien-ETF-Anteil. In der defensiven Variante liegt er bei 40 Prozent, in der ausgewogenen bei 60 und bei der offensiven Variante bei 80 Prozent. Dies lässt alle Möglichkeiten offen, die Aktienmärkte bieten können. Einmal im Jahr, Anfang März, werden ihre anfänglichen Gewichtungen wiederhergestellt, Rebalancing genannt. Eine bequeme Art, mit dem Vermögensaufbau zu beginnen.