Ethos Technologies A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

04.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 235,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 150,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ethos Technologies A einen Umsatz von 93,8 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ethos Technologies A 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Ethos Technologies A hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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