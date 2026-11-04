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Ethos Technologies A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ethos Technologies Inc Registered Shs -A-
40.88 USD -1.74 USD -4.08 %
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Ethos Technologies A hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ethos Technologies A 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 235,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 150,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ethos Technologies A einen Umsatz von 93,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net

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