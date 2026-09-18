Etman International AS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

18.09.26 06:35 Uhr

Etman International AS stellte am 16.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 NOK. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,5 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net