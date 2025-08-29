eToro Aktie News: eToro präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 45,00 USD.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 45,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eToro-Aktie bisher bei 45,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.154 eToro-Aktien umgesetzt.
eToro gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
