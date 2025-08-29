DAX23.515 -2,2%ESt505.295 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.054 -1,1%Nas21.071 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,83 +1,0%Gold3.515 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs aktuell

eToro Aktie News: eToro präsentiert sich am Nachmittag fester

02.09.25 16:09 Uhr
eToro Aktie News: eToro präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 45,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
37,00 EUR -1,20 EUR -3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 45,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eToro-Aktie bisher bei 45,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.154 eToro-Aktien umgesetzt.

eToro gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu eToro

DatumMeistgelesen
Wer­bung