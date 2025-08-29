eToro Aktie News: eToro präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 45,00 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 45,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eToro-Aktie bisher bei 45,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.154 eToro-Aktien umgesetzt.

eToro gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

